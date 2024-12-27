Meclis'te 7 Ocak'a kadar yılbaşı arası

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), son günlerde oldukça yoğun bir gündem geçirdi..

Bütçe görüşmeleri, Devlet Memurları Kanunu Teklifi derken tempolu bir çalışma dönemine girildi.

Yapılan değişikliğin ardından çalışmalarını sürdüren milletvekilleri, dün tatil öncesi son mesaisini yaptı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

7 OCAK'A KADAR TATİL

1 Ekim 2024 tarihinde döneme başlayan TBMM, yoğunluğun ardından 10 günlük tatil kararı aldı.

Meclis'teki yasama faaliyetleri 7 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak.

GSS PRİMLERİ İLE GECİKME CEZALARI SİLİNİYOR

Öte yandan son toplantıda kabul edilen Devlet Memurları Kanunu Teklifi düzenlemesiyle 950 bin sözleşmeli memura tek sefere mahsus 4,6 milyar liralık ilave ikramiye; 700 bin memura da 3,4 milyar lira ikramiye ödenecek.

Ayrıca 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecek.