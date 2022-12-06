Petrol
81.55
-1.37%
Euro
19.6139
0.33%
Dolar
18.6371
-0.01%
Altın
1.066
0.74%
Borsa
4997
0.00%
Bitcoin
321.098
-1.71%
BTXN Coin
5.08
-6.61%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı

    Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı

    TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada kafasından yaralanan İyi Partili Hüseyin Örs, hastanede tedavi altına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 15:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor...

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da Genel Kurul, bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile gergin bir havaya büründü.

    Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada gerginlik artmış, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşma yaptığı sırada ise gerginlik tırmanarak arbedeye dönüşmüştü.

    İkinci gün de gergin geçiyor

    Bugün bütçe görüşmelerinin ikinci gününde de Meclis Genel Kurulu'nda yine gerginlik yaşandı.

    AK Parti ile İyi Parti milletvekilleri birbirine girdi.

    Kafasından yaralandı, hastaneye kaldırıldı

    Yumruklaşma sırasında İyi Partili Hüseyin Örs'ün kafası açıldı.

    Kafasından yaralanan vekil hastaneye kaldırıldı.

    Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı VİDEO

     

    Meclis te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı #1

    Meclis te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı #2

    TBMM'deki yumruklu kavganın yeni görüntüsü VİDEO

    Meclis te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı #3

    Meclis te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı #4


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Bakanlar, Kardeş Yumruğu Tatbikatı'nı inceledi
    Gündem

    Bakanlar, Kardeş Yumruğu Tatbikatı'nı inceledi

    Van'da kaçakçılık operasyonu
    Gündem

    Van'da kaçakçılık operasyonu

    Görüş Bildir