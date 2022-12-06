Meclis'te yumruklu kavga: 1 vekil hastaneye kaldırıldı

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada kafasından yaralanan İyi Partili Hüseyin Örs, hastanede tedavi altına alındı.

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Genel Kurul, bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile gergin bir havaya büründü.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada gerginlik artmış, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşma yaptığı sırada ise gerginlik tırmanarak arbedeye dönüşmüştü.

İkinci gün de gergin geçiyor

Bugün bütçe görüşmelerinin ikinci gününde de Meclis Genel Kurulu'nda yine gerginlik yaşandı.

AK Parti ile İyi Parti milletvekilleri birbirine girdi.

Kafasından yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Yumruklaşma sırasında İyi Partili Hüseyin Örs'ün kafası açıldı.

Kafasından yaralanan vekil hastaneye kaldırıldı.

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