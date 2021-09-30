Meclis'teki 23 yıllık elektronik sistem yenilendi

TBMM Genel Kurulu'nda 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi, yeni yasama yılı öncesinde son teknolojiye uyarlandı.

Çalışmalarına 17 Temmuz'da ara veren Meclis, ilk mesaisine 1 Ekim Cuma günü başlıyor.

27. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi ise TBMM Genel Kurul Salonu'nda yürütülen tadilat çalışmalarında sona gelindi.

TBMM'nin tüm elektronik altyapısı değişti. Meclis'te uygulamaya girecek yeni sistemin altyapısı için Genel Kurul zeminine gerekli elektronik aksam döşendi.

1998'den bugüne hizmet veren TBMM Genel Kurulu elektronik oylama ve yoklama sistemi, teknolojik ömrünü tamamlaması ve yeni ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle yenilendi.

DİJİTALE DÖNÜŞ

Bu kapsamda milletvekillerinin, yeni sisteme uygun şekilde parmak izleri alınıyor. İktidar ve muhalefet kulislerinde salgın kurallarına uygun olarak parmak izlerinin alınması için stantlar oluşturuldu.

Milletvekili sıralarına, bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri konuldu. Başta TBMM gündemi olmak üzere, kağıt olarak dağıtılan her şey elektronik olarak milletvekili sıralarındaki ekranda dijital ortamda yer alacak.

TBMM TV, HD KALİTESİNDE YAYIN YAPACAK

Meclis'te yürütülen tüm çalışmaları kamuoyuna aktaran TBMM TV de yeni yasama yılına tamamen yenilenen teknik altyapısıyla girecek. Genel Kurul kameraları, reji ve stüdyosu yenilenen TBMM TV, çalışmaları yeni dönemden itibaren izleyicilere HD kalitesinde aktaracak.

Meclis Başkanlık Divanı'nın sağ ve soluna, görüşmelerin canlı aktarılacağı iki led ekran yerleştirildi. Konuşmacının adı, soyadı ve seçildiği il ekrana yansıtılacak.

PLAKA TANIMA SİSTEMİ

Ses sistemi de tamamen yenilendi. Bu kapsamda, Genel Kurul Salonu'nun basın locası altındaki bölümde, teknik uzmanların bulunduğu kontrol odası oluşturuldu.

Bu arada Meclis yerleşkesine araçla girişlerde plaka tanıma sistemine geçildi.

CHP VE HDP'NİN HASAR PAYI BÜYÜK

Öte yandan geçtiğimiz dönemlerde CHP ve HDP'li bazı vekiller, Meclis içerisinde kalkıştığı birçok protestoda eski sisteme zarar vermişti.



Muhalefetin vurmalı kırmalı tepki gösterme protestoları, Meclis sıralarında hasarlara neden olmuştu.

39 MİLYON LİRA HARCANDI

Söz konusu yeniliklerin ise 39 milyon liraya mâl olduğu öğrenildi.

Meclis sıralarına zarar veren CHP'li Mahmut Tanal

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