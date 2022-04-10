Meclis'teki çay ocağı ürünlerine zam yapıldı

Artan maaliyetlerin ardından Meclis İdaresi, çay ocağı ürünlerinin bazılarına zam yaptı. Zamla birlikte Türk kahvesi 1.5 TL'den 2 TL'ye çıktı.

Savaşlar ve çeşitli nedenlere bağlı olarak tüm dünyada görülen ekonomik sorunlar, halkların ceplerine yansıyor.

Artan enflasyon nedeniyle son bir yıl içerisinde ürünlere yüzde 100'lere ulaşan zamlar yapıldı.

Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen enflasyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de vurdu.

Meclis'te ürünlere zam

Yüzde 50'leri geçen enflasyon karşısında Meclis İdaresi, çay ocağındaki ürünlere zam kararı aldı. 50 kuruş olan çay ücreti değişmezken, Türk kahvesi 1.5 TL'den 2 TL'ye yükseltildi.

Su 1 TL oldu

Su 50 kuruştan 1 TL’ye, hazır kahve 1.25 TL’den 2 TL’ye, soda 1.75 TL’den 2 TL’ye yükseldi.