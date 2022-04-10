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- Meclis'teki çay ocağı ürünlerine zam yapıldı
Meclis'teki çay ocağı ürünlerine zam yapıldı
Artan maaliyetlerin ardından Meclis İdaresi, çay ocağı ürünlerinin bazılarına zam yaptı. Zamla birlikte Türk kahvesi 1.5 TL'den 2 TL'ye çıktı.
- Haber Merkezi
- 10.04.2022 - 18:04
- Güncelleme : 10.04.2022 - 18:08
Savaşlar ve çeşitli nedenlere bağlı olarak tüm dünyada görülen ekonomik sorunlar, halkların ceplerine yansıyor.
Artan enflasyon nedeniyle son bir yıl içerisinde ürünlere yüzde 100'lere ulaşan zamlar yapıldı.
Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen enflasyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de vurdu.
Meclis'te ürünlere zam
Yüzde 50'leri geçen enflasyon karşısında Meclis İdaresi, çay ocağındaki ürünlere zam kararı aldı. 50 kuruş olan çay ücreti değişmezken, Türk kahvesi 1.5 TL'den 2 TL'ye yükseltildi.
Su 1 TL oldu
Su 50 kuruştan 1 TL’ye, hazır kahve 1.25 TL’den 2 TL’ye, soda 1.75 TL’den 2 TL’ye yükseldi.