Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
372.410
-5.03%
BTXN Coin
4.72
3.96%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Meclis'teki dokunulmazlık dosyası 1.691'e ulaştı

    TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na 27'nci dönemde 196 milletvekili hakkında 1.691 dokunulmazlık dosyası geldi. Fezleke sayısının Meclis tarihindeki en yüksek rakam olduğu belirtildi.
    • 27.08.2022 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meclis'teki dokunulmazlık dosyası 1.691'e ulaştı

    Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda bulunan dokunulmazlık dosyası 1691'e ulaştı.

    196 milletvekili hakkındaki fezleke arasında en fazla HDP ve CHP milletvekillerine ait dosya yer aldı.

    Dosyalardan 1231'i HDP’ye ait

    Dosyalardan 1231'i HDP, 272'si CHP, 18'i AK Parti, 14'ü İYİ Parti, 11'i MHP, 77'si Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 68'i ise Meclis'te temsil edilen diğer partiler ve bağımsız milletvekillerine ait oldu.

    Meclis tarihinde milletvekilleri hakkında en fazla dokunulmazlık dosyası bu dönemde hazırlandı.

    Meclis teki dokunulmazlık dosyası 1.691 e ulaştı #1

    Salihe Aydeniz zirvede

    DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan 77 dokunulmazlık dosyası ile zirvede yer aldı.

    Ayrıca bu dönemde HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğuları'nın, haklarındaki mahkeme kararı nedeniyle milletvekillikleri düşürüldü.

    78 dokunulmazlık dosyası savcılıklara iade edildi

    HDP Milletvekili Semra Güzel, Bağımsız milletvekilleri Mensur Işık ve Tuma Çelik'in ise yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre 78 dokunulmazlık dosyası da çeşitli nedenlerde ilgili savcılıklara iade edildi.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Vahit Kirişci: 756,6 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
    Ekonomi

    Vahit Kirişci: 756,6 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

    Edirne'ye hafta sonu alışveriş için gelen Bulgar sayısı 20 bine ulaştı
    Gündem

    Edirne'ye hafta sonu alışveriş için gelen Bulgar sayısı 20 bine ulaştı

    Görüş Bildir