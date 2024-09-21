Meclis'teki kavgalarda sivri köşelere önlem Oturumlarda sık sık kavgaların yaşandığı Meclis'te, yeni dönem öncesi bazı milletvekillerinin düşüp yaralandığı merdivenlerdeki sivrilikler düzeltilecek.

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Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde(TBMM) yeni yasama yılı için geri sayım başladı.

1 Ekim'de açılacak olan Meclis'te ise genel kurul salonunda kavgalar için yeni önlemler alınıyor.

Genel Kurul salonunda zaman zaman milletvekilleri arasında yaşanan kavgalarda yere düşenlerin başını çarpması ihtimali büyük risk oluşturuyordu

Bu doğrultuda salonda milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsünün yanındaki ve arkasındaki merdivenlerin sert zeminlerine karşı tedbir alınacak.

TALEP GELDİ

Bu tedbirlere ise Meclis yönetimine gelen talepler sonrası harekete geçildi.

Meclis yönetimi risk oluşturan kısımlar için yerinde inceleme yaptı. Bu doğrultuda güvenliği sağlayacak ve estetiği bozmayacak bir düzenleme yapılması için çalışma başlatıldı.

Hatırlanacağı üzere Meclis'te Can Atalay için düzenlenen son oturumda, birçok vekil çıkan kavgada merdivenlere düşüp yaralanmıştı.