Meclis'teki oturma eyleminde CHP ve HDP grubu birlikte poz verdi Yargıtay'ın TİP'li Can Atalay ile ilgili AYM'nin kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili TBMM'de eylem başlatan CHP'li vekillere HDP'den destek geldi.

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ensonhaber.com

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında hak mahrumiyeti kararı verdiği Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu ifade ederek dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

Yargıtay, AYM'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti.

AYM'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan gelişme gündemde geniş yer aldı.

CHP'nin eylemine HDP'den destek

Birçok siyasetçi ve hukukçulardan peş peşe açıklamalar gelirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi başlattı.

CHP'nin bu eylemine HDP'den destek geldi.

Birlikte poz verdiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri, Genel Kurul'da HDP'li vekillerle bir araya gelerek birlikte poz verdi.

CHP lideri Özel: Her destek son derece kıymetli

Sosyal medya hesabından çekildikleri pozu paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eylemle ilgili yaptığı açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: