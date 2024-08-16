Meclis'teki yumruklu kavgaya Özgür Özel'den tepki Meclis'te Can Atalay oturumunda yaşanan yumruklu kavgaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, "Sayın Numan Kurtulmuş’un derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını, kadın grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktı" dedi.

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Haber Merkezi

Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili olarak olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu tartışmalarla başladı.

Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nda tansiyon yükseldi. Meclis’te yumruklar havada uçuştu.

Kürsüye söz almak için gelen Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık konuşması esnasında AK Parti sıralarına dönerek “Utanmanız yok” demesi üzerine, iktidar partisi milletvekillerinden tepki geldi.

MECLİS'TE KAVGA ÇIKTI

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, kürsüde konuşmasını gerçekleştiren TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a yumruk attı.

Ardından kürsüye gelen milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren kavganın ardından birleşime 45 dakika ara verildi.

Yaşananların ardından Meclis'e kırık ayağıyla gelen Özgür Özel kavgaya tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERDİ

Numan Kurulmuş'a çağrı yapan Özel, "Sayın Numan Kurtulmuş’un derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını, kadın grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum" dedi.

'Meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktı' diyen Özel, Alpay Özalan'ı eleştirdi.

Özel, “Sözlerin havada uçuşacağı yerde yumuklar uçuşuyor. İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim bu duruma şahit olduğum için. Numan Kurtulmuş’un derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı” dedi.