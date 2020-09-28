Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak, Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırıları kınadı.

Ermenistan'ın dün sabah saatlerinde uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları üzerine, Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı.

Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait hedefler tek tek vurulmaya başladı.

Yaşanan saldırının üzerine ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Ermenistan’a ortak tepki geldi.

TBMM'DEN ERMENİSTAN'A KINAMA

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

HDP İMZALAMADI

HDP ise yayınlanan bildiriye imza atmadı.

"AZERBAYCAN'IN SAVUNMASINI DESTEKLİYORUZ"

Öte yandan, ortak bildiri metninde "TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu son Tovruz'daki saldırılardan sonra Ermenistan, bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz" denildi.

30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ'ın Ermenistan’ın işgali altında olduğu vurgulanarak, "Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan’ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle; Gazi Meclisimizdeki siyasi partiler olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan’a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.