Megakent'i sel vurdu! İstanbul Valiliği açıkladı: 'Metrekareye 125 kilogram yağış düştü' Dün akşam kısa sürede etkili olan yağışın ilerleyen saatlerde sele dönüşmesiyle felaketler art arda yaşandı. 2 kişinin hayatını kaybettiği 12 vatandaşın da yaralandığı sele ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

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ensonhaber.com

Türkiye sonbahar mevsimine girdi...

Kavurucu sıcaklıklar yurdu terk ederken bahar yağmurları yüzünü göstermeye başladı.

Bu durum felaketleri de peşinde getirdi.

Öyle ki pazar gününden bu yana birçok kent, sağanak yağmurla gelen sel felaketiyle mücadele ediyor.

Can kayıplarının da yaşandığı kentlerde, cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Megakent sele teslim oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için de uyarılarda bulundu.

Ardından dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Kısa sürede şiddetli yağan yağmur sonrası adeta sel meydana geldi.

Yolların göle dönmesiyle araçlar sürüklendi, iş yerleri ve evlerde su baskınları oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

"Metrekareye 125 kilogram yağış düştü"

İstanbulluların eylül ayınca canla başla mücadele ettiği sel felaketine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’un kuzeyinde yer alan ilçelerde 05.09.2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana gelmiştir. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir. Su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilenmiştir. Bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine bin 150, belediyelere ise 2 bin 540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, itfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.

"2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı"

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

Su baskınlarında ilk belirlemelere göre bin 754 ev ve iş yeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi’nde sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi’nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak’ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmiştir. Selde yaralanan 12 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.