Mehmet Akif Ersoy'dan canlı yayında Kudüs tepkisi: İsrail'in öyle bir kenti yok Sunucu Mehmet Akif Ersoy, Habertürk canlı yayınında Kudüs'ün İsrail kenti olarak gösterilmesi üzerine tepki göstererek, "‘İsrail'in Kudüs kenti’ yazısını alır mısın lütfen? İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok.” dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları günler önce İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Saldırının ardından İsrail ve Hamas arasında şiddetli çatışmalar günlerdir sürüyor. İsrail abluka altındaki Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Televizyon ekranlarında da İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar değerlendiriliyor. 'İsrail'in Kudüs kenti' yazısına tepki Bölgeye giden gazeteci Çetiner Çetin, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programına bağlanarak son durumu aktardı. Tam o esnada canlı yayında dikkat çeken bir olay yaşandı. Mehmet Akif Ersoy kj'de yazan 'İsrail'in Kudüs kenti' yazısına tepki gösterdi. "İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok" Yazıyı fark eden Ersoy, “Şu ‘İsrail'in Kudüs kenti’ yazısını alır mısın lütfen? ‘Kudüs’ten bildiriyor’ diye düzeltir misin onu? İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok. Uluslararası hukuka göre yok.” ifadelerini kullandı.

