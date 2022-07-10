Habertürk televizyonu moderatörü Mehmet Akif Ersoy, İstanbul'da etkili olan yağışa rağmen şehir dışında bulunan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ersoy, "Ekrem İmamoğlu nerede?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren yağmur hayatı durma noktasına getirdi.

Hayatı olumsuz sağanak yağışlar sonucu İstanbul'un birçok noktasında sel ve taşkınlar meydana geldi.

Günler öncesinden yağmur uyarıları yapılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir dışında olduğu öğrenildi.

Habertürk televizyonunda moderatörlük yapan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, görevi başında olması gerekirken Fethiye'de tatilde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

"Sayın Ekrem İmamoğlu nerede"

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy devlet kademesinin bayrama rağmen görev başında olduğunu hatırlatarak, "İçişleri Bakanı Hakkari’de, Vali Ali Yerlikaya Esenyurt’ta, Sayın Ekrem İmamoğlu nerede?" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'dan Ekrem İmamoğlu'na tatil tepkisi

"Takdir İstanbulluların"

Mehmet Akif Ersoy konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İstanbul dün bir sel felaketi yaşadı ve bunun olacağı günler öncesinden belliydi. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz, biz isterdik ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu bir şekilde o çalışmalara katılsın, vatandaşı bilgilendirsin ama nedense biz bu meseleyi üç senedir çok benzer durumlarda yaşıyoruz. Ama Sayın İmamoğlu bu tür durumlarda şehir dışında olmak konusunda ısrarlı. Takdir İstanbulluların." diye konuştu.

Programın ardından gelen paylaşımlar üzerine Mehmet Akif Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu durumun artık rahatsız edici olduğunu söyledi.

Şehir dışında olduğunu kabul etmişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla şehir dışında olduğunu kabul etti.

Ekrem İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim.

Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbulumuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor." dedi.