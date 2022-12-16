Mehmet Akif Hamzaçebi: CHP olarak bütçeye hayır oyu vereceğiz

TBMM'de konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "CHP iktidarı olarak, bütçeye hayır oyu vereceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, 2023 yılı bütçesinin tümü üzerine parti grupları ve yürütme adına konuşmalar yapılıyor.

Genel Kurul’da söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, partisinin bütçenin tümü üzerindeki görüşlerini açıkladı.

"CHP iktidarı olarak, bütçeye hayır oyu vereceğiz"

ANKA'nın haberine göre; Hamzaçebi, şunları söyledi:

Biz, özgürlükleri baskı altına alan bu politikalara karşı daha büyük bir ittifak kuracağız. Ekolojinin, yeşil ekonominin, yeşil finansmanın, vergide yeşil dönüşümün ittifakını kuracağız. CHP iktidarı olarak, bütçeye hayır oyu vereceğiz.”