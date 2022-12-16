Petrol
79.24
-2.43%
Euro
19.7913
-0.15%
Dolar
18.6483
0.03%
Altın
1.074
0.82%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
320.365
-2.69%
BTXN Coin
8.99
71.89%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 18 C

    Mehmet Akif Hamzaçebi: CHP olarak bütçeye hayır oyu vereceğiz

    TBMM'de konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "CHP iktidarı olarak, bütçeye hayır oyu vereceğiz" dedi.
    • 16.12.2022 - 21:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Akif Hamzaçebi: CHP olarak bütçeye hayır oyu vereceğiz

    TBMM Genel Kurulu’nda bugün, 2023 yılı bütçesinin tümü üzerine parti grupları ve yürütme adına konuşmalar yapılıyor.

    Genel Kurul’da söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, partisinin bütçenin tümü üzerindeki görüşlerini açıkladı.

    "CHP iktidarı olarak, bütçeye hayır oyu vereceğiz"

    ANKA'nın haberine göre; Hamzaçebi, şunları söyledi:

    Biz, özgürlükleri baskı altına alan bu politikalara karşı daha büyük bir ittifak kuracağız. Ekolojinin, yeşil ekonominin, yeşil finansmanın, vergide yeşil dönüşümün ittifakını kuracağız. CHP iktidarı olarak, bütçeye hayır oyu vereceğiz.”

    Mehmet Akif Hamzaçebi: CHP olarak bütçeye hayır oyu vereceğiz #1


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Türkiye'de üretim yapan vivo'dan yeni telefonlar: Y35, Y22s ve Y16 incelemesi
    Teknoloji

    Türkiye'de üretim yapan vivo'dan yeni telefonlar: Y35, Y22s ve Y16 incelemesi

    Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi
    İç Haber

    Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi

    Görüş Bildir