Usta Gazeteci Mehmet Ali Birand, vefatının 9. yıl dönümü dolayısıyla kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın vefatının ardından 9 yıl geçti.

Birand'ın eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları ve meslektaşları anma için Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete gitti.

KABRİNDE DUALAR EDİLDİ

Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

"BUGÜNE KADAR ONUN GİBİ BİR GAZETECİ GELMEDİ"

Cemre Birand, "9 yıl oldu Mehmet Ali'yi kaybedeli. Ailemiz arıyor, torunlarım, çocuklarım arıyor. Ama benim gibi de Türk Milleti de arıyor. Çünkü onun gibi bir gazeteci gelmedi hiç bugüne kadar. Onun yokluğunu bugün pek çok hissediyoruz. O olsaydı belki daha demokrat, anlayışlı bir hayatımız olurdu. Eminim elinden gelen her şeyi yapardı. Halkımız çok arıyor bana haber yolluyorlar. Ne kadar aradıklarını, onun gibi bir insanın gelmediğini. O olsaydı ne olurdu diye soruyorlar. Belki başka şeyler olurdu, iyi şeyler olurdu diye ümit ediyorum. İnşallah bundan sonra da iyi şeyler olacak."

Mehmet Ali Birand, mezarı başında anıldı ViDEO



"UNUTULMAYACAK BİRİSİ"

Umur Birand ise "9 yıl oldu. Her seferinde hatırlanmayacak, unutulacak diye bir korku oluyor bende nedense. Ama gelip köşeyi döner dönmez kalabalığı görüyorum. Gelen insanları, sizleri medyayı görüyorum. Bugünü ananlar hatıralarını paylaşanlar, sosyal medyalarında kanallarında. Onunla birlikte çalışanların mesajlarını okuyorum, çok mutlu oluyorum tabii ki doğal olarak. Unutulmaması gereken ve unutulmayacak bir gazeteciydi. Hala da bence rakibi yok şu an. Güzel bir gün bugün, üzücü bir gün değil. Çünkü dostları, çalışma arkadaşları gelip onu hatırlıyor. Her zaman hatırlıyorlar ama. Yine onlarla paylaşmak çok hoş oluyor." diye konuştu.