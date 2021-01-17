Mehmet Ali Birand vefatının 8'inci yılında anılıyor

Gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 8. ölüm yıl dönümünde sevenleri ve ailesi tarafından mezarı başında anıldı.

Safra kesesinde stent değişimi için Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Birand, 17 Ocak 2013’te doktorların tüm çabalarına rağmen 72 yaşında hayatını kaybetmişti.

Vefatının 8. yılında Mehmet Ali Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

"VEFA SADECE BİR SEMT DEĞİL"

Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand, “8 sene oldu. Bu sene pandemiden dolayı merasim yapmayacağız, dedik ama gördüğünüz gibi vefa sadece bir semt ismi değil. Eski çalışma arkadaşları, bizler yine buradayız kar kışa rağmen. Her gelene çok çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand ise, "Her sene olduğu gibi bu kadar sevenleriyle buluşması babamın, çok gurur verici bir olay. Buraya gelen birisine 'Gelmene gerek yok. Hava kötü, pandemi, zaten tören yapmayacağız.' demiştim. Telefonu yüzüme kapattı. Aradım ne oldu dedim, 'Bana böyle şeyler söyleme kar kış hiç önemli değil.' dedi. Çok duygulandım, çok duygulanıyorum böyle insanlar gelince. Hala sevenlerinin çok olduğunu görüyorum. Herkes gibi ben de onu çok özlüyorum" diye konuştu.

















