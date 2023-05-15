Mehmet Ali Çelebi bir kez daha milletvekili oldu İzmir'de 2. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen Mehmet Ali Çelebi, seçilerek Meclis'e girmeye hak kazandı.

ensonhaber.com Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99,38'lik kısmı açıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde götürmesine rağmen yüzde 50 çoğunluk sağlanamadı. CHP'den AK Parti'ye geçmişti Bu doğrultuda seçim ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra milletvekili seçimlerinde de dikkat çeken sonuçlar yaşandı. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, bir kez daha Meclis'e girdi. Bir kez daha seçildi Bilindiği üzere Çelebi, İzmir'den 2. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. İzmir’de sandıkların neredeyse tamamı açılırken, kesinleşmeyen sonuçlara göre AK Parti, İzmir 2. bölgeden yüzde 25’lik oy oranıyla 4 milletvekili çıkardı. Böylece Mehmet Ali Çelebi seçilmiş oldu.