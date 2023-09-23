Mehmet Ali Çelebi hakkında lüks araç iddiaları vardı: İspatlanırsa istifa ederim Sosyal medyada lüks araç kullandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, aracın kendisine ait olmadığını ve aksinin ispat edilmesi durumunda istifa edeceğini kaydetti.

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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı.

Bu süreçten itibaren bir takım odakların hedefi haline gelen Mehmet Ali Çelebi'ye karşı türlü türlü ithamlarda bulunuldu.

Bunun son örneği ise Meclis'te kullandığı otomobil üzerinden oldu.

Lüks araç iddiaları gündem oldu

Sosyal medyada Çelebi'nin 34 milyon TL'lik araç kullandığı iddiaları gündem oldu.

Bu konuya ilişkin Çelebi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aracın kendisine ait olmadığı söyledi

Milletvekillerine tahsisli 3 araç hakkının bulunduğunu belirten Çelebi, iddia edilen aracın kendisine ait olmadığını belirtti.

"Mal varlığım 2022’de açıkladığımdan farksızdır"

Mal varlığının beyan ettiği gibi olduğunu belirten AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi açıklamasında şunları söyledi:

Merak edenler olmuş.

Milletvekillerinin kendisine tahsisli 3 araç hakkı vardır. Hepsi kendilerine ait olmak zorunda değildir. Vekillerimiz bu tahsisi genel olarak Ankara’da bir araç ve kendi seçildikleri illerde bir araç olarak kullanmaktadır.



Kendi aracım Skoda ve ödemesi devam etmektedir. Mal varlığım 2022’de açıkladığımdan farksızdır. Herhangi bir açıklanamayan malvarlığı artışı ispat edilsin derhal istifa ederim.

"Araç İstanbul'da oturan bir arkadaşımıza aittir"

Bu araç bana ait değildir. İstanbul’da oturan bir arkadaşımıza aittir.



Öncelikle İstanbul’a araçsız gittiğimde kullanmak;



Aynı zamanda ciddi rahatsızlıkları olan İstanbul’da oturan annemi acil durumlarda ben yokken hastaneye getirip götürmesi için tahsislerimden birini bu şekilde kullandım.



Olayın özeti budur.

"Aksi ispatlanırsa gereğini yapıp hemen istifa ederim"