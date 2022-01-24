Mehmet Ali Çelebi: Parti görevlerimden istifa ediyorum

Geçtiğimiz yıl CHP ile yollarını ayırarak Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi, istifa ettiğini duyurdu.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den istifa geldi.

Çelebi, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

"AİLEMDE SAĞLIK SORUNLARI VAR"

Ailesinde sağlık sorunları yaşandığı için parti görevlerine son verdiğini belirten Çelebi, "Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam." açıklamasında bulundu.

2021'DE CHP'DEN AYRILDI

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçilen Çelebi, 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etmişti. Çelebi, 17 Mayıs 2021 tarihinde Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'ne katılmıştı.