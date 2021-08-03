Mehmet Ali Erbil: Başımızda devletimiz var

Sosyal medyada sözde yardım kampanyası olarak başlatılan “Help Turkey” çağrısına Mehmet Ali Erbil tepki gösterdi. Erbil, “Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var” dedi.

Türkiye, Ege ve Akdeniz’i cehenneme çeviren orman yangınlarına kahrolurken, sosyal medyada bir anda “Help Turkey” çağrısı ortaya çıktı.

Bir görsel üzerinde Türkiye’de 60 noktada yangın olduğu iddia edilen bu çağrı, milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.

Ancak o saatlerde sadece 7 yangın vardı.

“BİRLİKTELİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK AMACIYLA BAŞLATILMIŞTIR”

Hem Twitter hem de Instagram’dan dünyanın gündemine oturan çağrıyı, bazı ünlü isimler de sayfalarından paylaştı.

Böylece daha fazla kitleye ulaşılması sağlanırken, sözde yardım kampanyasına ilk tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.

Altun, çağrı için "Devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır." dedi.

“BAŞIMIZDA DEVLETİMİZ VAR”

Sonrasında bazı hesaplar, sözde yardım çağrısı olan bu görseli sayfalarından kaldırmaya başladı.

2 gündür Türkiye’nin bir başka gündemi olan kampanyaya, Altun’un çıkışından sonra tepkiler gelmeye başladı.

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var.” açıklamasında bulundu.

Erbil’in bu paylaşımına binlerce destek geldi.