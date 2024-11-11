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AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET ALİ ERBİL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yasa dışı bahis reklamlarında yer alan Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda tepki çekmeye başladı. Başlatılan soruşturma kapsamında da adı geçiyordu ve gözaltına alınarak emniyete getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Erbil, adliyeye sevk edildi.

İFADE VERECEK

Mehmet Ali Erbil'in, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, sağlık sorunlarından dolayı direkt olarak adliyede ifade vereceği öğrenildi.