Mehmet Aydın, adliyeye sevk edildi

Adliye koridorlarında, tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın fotoğrafını çekmek için adeta yarış yaşandı.

Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi hava yolu ile İstanbul'a getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süren işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Adliyede Aydın'ı gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak o anları art arda fotoğrafladı.

Öte yandan Aydın'ın adliyede savcıya ifade vermeye başladığı bildirildi.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yeni bir soruşturma dosyası açılan Aydın'la ilgili devam eden davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mehmet Aydın, adliyede