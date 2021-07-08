Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Adnan Oktar'ın da yattığı yüksek güvenlikli F tipi cezaevinde kalacak.

Çiftlik Bank üzerinden gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşı mağdur eden Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, dün akşam saatlerinde Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Mehmet Aydın'ın çeşitli araçlarla şirket üyelerinden temin ettiği paraları kullanarak yurt dışına transfer ettiğinin anlaşıldığı, yine şirket faaliyetleri için üyelerden elde edilen paraların amaç dışı şekilde farklı faaliyetlere kullanıldığı kanaatine varıldığı gerekçeleriyle üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti.

Aydın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

EDİRNE'YE SEVK EDİLDİ

Burada bir süre bekletilen Aydın'ın, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'na bağlı ekipler eşliğinde Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

ADNAN OKTAR'A KOMŞU OLDU

Tutuklu kaldığı süreyi bu cezaevinde geçirecek olan Aydın, öncülük ettiği suç örgütünün çökertilmesiyle bin 75 yıl 3 ay hapis cezası alan Adnan Oktar’a da komşu oldu.