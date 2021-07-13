Mehmet Aydın için hesap günü

Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına firar ettikten sonra tutuklanan Mehmet Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Çiftlik Bank üzerinden gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın mağdur olmasına yol açan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Mehmet Aydın, sorgulama işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Aydın için hesap vakti geldi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bugün Çiftlik Bank davasının ilk duruşması gerçekleşecek.

Aydın, çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada ilk savunmasını yapacak.

SEGBİS YÖNTEMİYLE KATILACAK

Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Aydın'ın, bulunduğu cezaevinden 13 Temmuz Salı günü ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile ifade vermesi için yazı gönderdi.

SEGBİS yöntemiyle ifadesi alınacak olan Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu davada celse arasında mahkeme heyetinin sorularına yanıt verecek. Aydın'ın ifadesi, hakkında açılan ve 750 mağdurun bulunduğu 2. Çiftlik Bank davasına da girecek.