Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Sao Paulo'da teslim oldu. Bunun akabinde Mehmet Aydın'ın hayatına dair detaylar merak edilmeye başlandı.

Mehmet Aydın bir diğer adıyla Tosuncuk 2016 yılında, sosyal medya oyunu FarmVille'den esinlenerek kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçtı.

Milyonlarca lirayla izin kaybettiren Aydın'ın Uruguay, Paraguay ve Brezilya gibi ülkelere kaçtığı belirlenmişti.

Aydın'ın tespiti için Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üye bir şirket ile çalışmaya başlanmıştı.

Aydın, dün akşam saatlerinde avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla bir açıklama yaparak, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur." dedi ve bugün teslim oldu.

Bunun üzerine Aydın'ın hayatı merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Mehmet Aydın kaç yaşında ve nereli? Tosuncuk Mehmet Aydın hakkında gerçekler..

MEHMET AYDIN KİMDİR?

31 Mayıs 1991 tarihinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dünyaya gelen ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, ilk ve ortaokulu Bursa'da tamamlamıştır ve Fatih adında bir ağabeyi vardır. Bir dönem "Egoman" takma adıyla şarkı klipleri çeken Mehmet Aydın, Ağustos 2016 tarihinde merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan ve ilk etapta oyun olarak geliştirdiği Çiftlik Bank adlı şirketi kurmuştur.

4-5 ay sonra biriken paralarla birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açan Aydın, 2017 yılında evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018 tarihinde boşanmıştır.

SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013 yılında sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söylemiştir.

ÇİFTLİK BANK OLAYI HAKKINDA

2016 yılında Çiftlik Bank adlı oyunu kurmuştu. Sosyal medya oyunu FarmVille'den esinlenilerek yapılan Çiftlik Bank'ta, oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyordu. Bu masrafları karşılamak için ve yetiştirilen hayvanlar karşılığında para kazanmak için dijital ödeme sistemlerini kullanabiliyorlardı.

Mart 2018 tarihinde şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin malvarlığına el kondu ve yetkilileri tutuklandı. Şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üye bir şirket ile çalışmaya başlandı. Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda firari Mehmet Aydın'ın son olarak Brezilya, Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği belirlendi.

Hesabına aylık düzenli olarak 4-5 kripto para hesabından 150 bin dolara yakın bir para girişi olduğu tespit edilen Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti. Toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol'üne bildirildi. Aydın bugün Sao Paulo'da teslim oldu.