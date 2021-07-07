Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, sabah saatlerinde Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

Aydın, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda Savcı Yücel Ertaş’a ifade verdi.

Aydın’ın savcılık sorgusu 4 saat sürdü.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle Mehmet Aydın'ı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi ViDEO