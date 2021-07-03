Mehmet Aydın, Türkiye yolunda: İlk görüntüler

'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın, Brezilya'da teslim olduktan sonraki ilk fotoğrafları ortaya çıktı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 3 yıl önce, kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden yüksek kâr payı vaadiyle binlerce kişiyi mağdur ederek yurt dışına kaçmıştı.

Mehmet Aydın, geçtiğimiz gün şaşırtan bir hamle yaparak Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk elçiliğine teslim oldu.

Dolandırıcılık suçundan 75 bin yıla kadar hapsi istenen ve Brezilya'dan sınır dışı edilen Aydın, bugün 22:30'da Türkiye'de olacak.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakla İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan Aydın'ın ilk fotoğrafları paylaşıldı.

Görüntülerde Aydın'ın, konsoloslukta teslim olduktan sonra polis tarafından üst aramasının yapıldığı anlar ve uçakta çekilen fotoğraf yer aldı.