Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi

Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’dan Türkiye’ye getirildi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 3 yıl önce kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden yüksek kâr payı vaadiyle binlerce kişiyi mağdur ederek yurt dışına kaçmış, geçtiğimiz gün şaşırtan bir hamle yaparak Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk elçiliğine teslim olmuştu.

Dolandırıcılık suçundan 75 bin yıla kadar hapsi istenen ve Brezilya'dan sınır dışı edilen Aydın, bugün saat 22.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

BAŞSAVCILIK: GÖZALTINA ALINMIŞTIR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli (Mehmet Aydın), hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak.







