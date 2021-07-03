Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Brezilya'da Türk elçiliğine teslim olan Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi konusunda yaşanan sorun çözüldü. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, bu akşam Türkiye'de olacak.

Türkiye'nin gördüğü en büyük dolandırıcılık vakalarından biriydi Çiftlikbank tuzağı.

BUHARLAŞAN PARANIN MİKTARI

Mehmet Aydın, sisteme dahil olanların daha fazla para kazanacağını söyledi ancak topladığı paralarla ortadan kayboldu. MASAK raporlarına göre; buharlaşan paranın miktarı yaklaşık 320 milyon lira.

TESLİM OLDU

Aradan geçen yıllarda, Mehmet Aydın hakkında belgeseller çekildi, kitaplar yazıldı. Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde ilk kez paylaştığı video ile ortaya çıktı.

Mağdur olduğunu iddia eden Mehmet Aydın; Türk adaletine teslim olacağını söyledi ve ertesi gün Brezilya'da Türk elçiliğine teslim oldu.

Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye nasıl getirileceği konusunda hukuksal karışıklıklar yaşanıyordu.

BREZİLYA SINIR DIŞI ETTİ, 22.30'DA TÜRKİYE'DE

Ensonhaber'in edindiği bilgiye göre; Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya, Mehmet Aydın'ı sınır dışı etti.

Aydın, Türkiye saatiyle 09.40'ta Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

Uçağın, 22.30 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Mehmet Aydın, uçaktan iner inmez gözaltına alınacak.

Hakkındaki ilk işlem, İstanbul Havalimanı Adliyesinde (Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası) yapılacak.

Mehmet Aydın ilk işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gönderilecek.

HAKKINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR VAR

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor.

Aydın hakkında 19 Mart 2018’de kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı.

6 ÜLKEYLE TEMAS KURULDU

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli işbirliği çerçevesinde temasa geçildi. Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

BREZİLYA'DAN İKİ KEZ İADESİ İSTENDİ

Aydın'ın Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı Haziran ayında Brezilya’dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021’de bir kez daha Brezilya’ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi.

Mehmet Aydın; "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçları nedeniyle kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.