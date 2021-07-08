Mehmet Aydın, Uruguay'daki aracını anlattı

Dün akşam saatlerinde tutuklanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Uruguay'da görüntülendiği lüks aracının akıbetini de ifadesinde anlattı.

Dün tutuklanarak cezaevine gönderilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu.

Aydın, dünkü savcılık ifadesinde fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen araçla ilgili bilgiler de verdi.

"URUGUAY EL KOYDU"

Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın, Uruguay'da drift attı VİDEO