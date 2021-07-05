Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgusu bu gece başlayacak

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın sorgusu bu gece başlarken, Aydın'ın yanında getirdiği 300 sayfalık evrak titizlikle incelendi. Evraklar müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olmuş ardından Türkiye'ye getirilmişti.

Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile binlerce kişiyi dolandıran Aydın'ın polisteki sorgusu bugün başlayacak.

Aydın gelirken yanında 300'e yakın evrak getirdi. Aydın'ın getirdiği evraklar incelenirken, 60 sayfadan oluşan bir soru listesi hazırlandığı belirtildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Mehmet Aydın’ın gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ilk ifadesi gece saatlerinde alınmaya başlanacak olan sanığın, getirdiği evraklar incelenerek müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.

Yöneltilecek sorular arasında, firari olarak arandığı sırada yurt dışında kimlerle temas kurduğu ve beraberinde getirdiği belgeler yer alıyor. Mehmet Aydın’a soruşturmanın kilit isimlerinden kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'la ilgili sorular yöneltilecek.

"SUÇ ÖRGÜTÜ, DOLANDIRICILIK.."

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Aydın’a Türkiye'de mağdur ettiği kişilerin mali boyutu sorulacak.