Mehmet Aydın’ın milyonlarca liralık vurgunu

Kurduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın çaldığı para, 500 milyon liraydı... Tosuncuk, lüks yaşamıyla dikkat çekiyordu...

Interpol'ün “Most Wanted” yani “en çok aranan” listesine giren ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, bugün Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde teslim oldu.

Aydın'ın, Brezilya'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirilmesi beklenirken, büyük vurgunun hikayesi yeniden merak edilir oldu.

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, dolandırdığı kişilerden aldığı milyonlarla ortadan kayboldu.

75 BİN 260 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİ

Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, kırmızı bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyordu.

Açılan davalar sonucunda Mehmet Aydın için 4 ayrı suçtan toplamda 75 bin 260 yıl hapis cezası istenirken, ara ara eski eşi ile teknelerde görüntülenen Mehmet Aydın, aldığı paralar ile gününü gün ediyordu.

SİSTEME İLK GİRENLERE YÜZDE 100’E YAKIN KÂR DAĞITTI

Sosyal medya oyunu FarmVille’den esinlenen Çiftlik Bank’ta, oyuncular dijital ödeme sistemlerini kullanıp farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alıyordu.

Yatırımcılar, yem ve depo masrafı da yapıyordu.

Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye’nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vadediliyordu.

Sisteme ilk girenlere yüzde 100’e yakın kâr dağıtıldı. Bunu gören çok sayıda yatırımcı da akın etti.

Ancak bir süre sonra Mehmet Aydın ve ortakları, dolandırdıkları paralarla sırra kadem bastı. Dava dosyasına göre sisteme 132 bin 222 kişi katılarak ‘yatırım’ yaptı.

500 MİLYON LİRALIK VURGUN

Çiftlik Bank sistemi üzerinden topladığı paralarla ortan kaybolan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a, 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak aylık 150 bin doların üzerinde (yaklaşık 1 milyon TL) para geldiği tespit edildi.

2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, operasyonun başladığı 16 Mart 2018'den bu yana firardaydı.

LÜKS İÇİNDE YAŞIYORDU

Mehmet Aydın, 132 bin 222 yatırımcıdan 1 milyar 140 milyon lira topladı.

Aydın, 688 milyon lirayı yatırımcılara geri öderken kalan 452 milyon lirayı kripto paraya çevirdi ve 16 Mart 2018'de Güney Amerika'ya kaçtı.

Brezilya, Paraguay, ve Uruguay'da lüks içinde yaşayan Mehmet Aydın Interpol nezdinde de kırmızı bültenle aranıyordu.

KRİPTO PARALAR ÜZERİNDEN YURT DIŞINA ÇIKARDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameye göre, yatırımcılardan toplanan 1 milyar 140 milyon lira paradan sadece 688 milyon lirası ise geri ödendi.

O yüzden yaklaşık 500 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirtilen Aydın'ın, parayı kripto paralar üzerinden yurt dışına çıkardığı biliniyordu.

4-5 farklı kripto para hesabından Aydın'ın hesabına her ay düzenli olarak 150 bin doların üzerinde bir para girişi olduğu da tespit edildi.

Para transferlerinin kimler tarafından yapıldığına dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

AVUKATLAR İZİNİ BULDU

Öte yandan, Çiftlik Bank mağdurlarının avukatlarından geçtiğimiz aylarda sürpriz bir hamle geldi.

Özel bir dedektiflik bürosu ile yapılan anlaşma sonrası Interpol ve güvenlik birimlerinin yanı sıra dışarıdan da özel bir ekip Aydın'ı bulmak için çalışmalara başladı.

Dedektiflerin yaptığı ilk çalışma sonucunda Ukrayna'da intihar ettiği iddia edilen Aydın'ın, Brezilya, Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği tespit edildi.