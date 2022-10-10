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- Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı çıktı
Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı çıktı
- Haber Merkezi
- 10.10.2022 - 17:44
- Güncelleme : 10.10.2022 - 17:51
Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu'nun istinaf davası bugün görüldü.
Balyoz davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Mehmet Baransu'nun dosyasına bozma kararı verdi.
27. Ceza Dairesi, aynı zamanda Baransu'nun yasal tutukluluk süresi dolduğu için tahliyesine hükmetti.
Cezaevinden çıkamayacak
Ancak Mehmet Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.
Verilen kararda, dairenin asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın olmadığı, yerel mahkemede dosyaya bakması nedeniyle İstinaf incelemesine kıdemli üye hakimin başkanlık ettiği öğrenildi.
13 yıl hapis cezası verilmişti
Geçtiğimiz mart ayında devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama suçlarından hakim karşısına çıkan Mehmet Baransu'ya, 13 yıl hapis cezası verilmişti.