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Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı çıktı

Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı çıktı

Balyoz davasında kumpas gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı verildi. Ancak Baransu, başka bir dosyadan cezası olduğu için serbest kalmayacak.