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    Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı çıktı

    Balyoz davasında kumpas gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı verildi. Ancak Baransu, başka bir dosyadan cezası olduğu için serbest kalmayacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:51
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    Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı çıktı

    Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu'nun istinaf davası bugün görüldü.

    Balyoz davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Mehmet Baransu'nun dosyasına bozma kararı verdi.

    27. Ceza Dairesi, aynı zamanda Baransu'nun yasal tutukluluk süresi dolduğu için tahliyesine hükmetti.

    Cezaevinden çıkamayacak

    Ancak Mehmet Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.

    Verilen kararda, dairenin asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın olmadığı, yerel mahkemede dosyaya bakması nedeniyle İstinaf incelemesine kıdemli üye hakimin başkanlık ettiği öğrenildi.

    Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı çıktı #1

    13 yıl hapis cezası verilmişti

    Geçtiğimiz mart ayında devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama suçlarından hakim karşısına çıkan Mehmet Baransu'ya, 13 yıl hapis cezası verilmişti.

    Mehmet Baransu hakkında tahliye kararı çıktı #2


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