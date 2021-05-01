Mehmet Boynukalın’dan yeni paylaşım: Allah bizlere sabır versin

Yapmış olduğu ‘pamuk’ paylaşımının ardından Twitter hesabını kapatan Boynukalın, sabah saatlerinde hesabını yeniden açarak, “Biz de insanız, onca hakarete dayanamadık.” paylaşımı yaptı.

Ayasofya Camii eski baş imamı ve İslam hukuku profesörü Mehmet Boynukalın, bazı Twitter kullanıcılarının ‘ödenen vergiler ile aldığı maaşın helal olmadığı’ yorumları üzerine bir paylaşım yaptı.

Boynukalın, kendisine gelen yorumlara karşı paylaşımına şu ifadeleri düştü:

"Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var.”

TEPKİ ÇEKTİ

Ardından paylaşıma şu ifadeleri ekledi:

"Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım.”

Boynukalın, yaptığı bu paylaşımın ardından Twitter hesabını kapatırken, kullanıcıların da tepkisini çekti.

HESABINI YENİDEN AÇTI

Sabah saatlerinde yeniden hesabını açan Boynukalın, yeni bir paylaşım yaparak, "Bize edilen kötü söz, küfür ve hakaretlere karşı misliyle karşılık verme hakkımızı kullandık, evet affedici olup görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin." ifadelerini kullandı.