Mehmet Ceyhan: Beklediğimiz mutasyon olabilir

Mehmet Ceyhan, "Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir" açıklamasını yaptı.

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış ve 70 kat daha hızlı yayılan halinin ortaya çıkmasıyla dünyada yeni bir panik havası oluştu.

Bunun üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ TELAŞLANACAK BİR ŞEY YOK"

Ceyhan yaptığı açıklamada, "Henüz telaşlanacak bir şey yok. Birkaç gündür herkes İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutant coronavirus’la (B.1.1.7)ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;





"BULAŞICI OLDUĞU KLİNİK VERİLERLE DOĞRULANMIŞ DEĞİL"

1) Bulaşıcılığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.

"ÜLKELERİN ÖNLEM ALMASI DOĞAL"

2) Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir.





"BEKLEDİĞİMİZ MUTASYONUN BAŞLANGI OLABİLİR"

3) Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsun daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir.

"HER ZAMANKİ GİBİ DİKKATLİ OLMALIYIZ"

4) Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa,, zorunlu olarak virüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız." ifadelerinde bulundu.



