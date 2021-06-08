Kamuoyunda "3 dozu da farklı aşılardan yaptırırsak ne olur" sorusuna cevap veren Mehmet Ceyhan, bu konuda sakınca görmediğini belirtti.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programının dün akşamki konuğu, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan oldu.

Ceyhan, programda kamuoyunun aşılarla ilgili olarak merak ettiği sorulara yanıt verdi.

Özellikle kamuoyunda ilk iki dozu başka aşı, üçüncü dozu başka aşı yapılıp yapılamayacağı tartışmalarına da değinen Ceyhan, bu durumda hiçbir sakınca görmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"GENELLEME YAPMAMAK LAZIM"

"İki doz başka aşı, üçüncü doz herhangi aşı yapılabilir diye bir genelleme yapmamak lazım. İki dozu Snovac yapılmış kişiye üçüncü dozun BioNTech yapılmasından bahsediyoruz biz. Özellikle aşı yaptıranların antikoru var. Hiç korkmasınlar.

"BİR İLACIN YAN ETKİSİNİN OLMASI İYİDİR"

Bir ilacın yan etkisinin fazla olmasının nedeni aynı zamanda etkisinin de fazla olmasını gösterir. Ateş, kırıklık, baş ağrısı, kas ağrısını göze alıp aşılarını olmalarında yarar var.

"HİÇBİR SAKINCA YOK"

Üçüncü doz olursa kötü bir şey değil. Olursa iyi olur. İlk iki aşı Snovac olanların BioNTech olmalarında hiçbir mahzur yoktur."

Mehmet Ceyhan: İlk iki aşıyı Snovac olanlar 3. aşıyı BioNtech yaptırabilir ViDEO

