Mehmet Ceyhan, vaka sayılarındaki azalmaların alınan tedbirlerle alakası olmadığını söyleyerek, "Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir." ifadesini kullandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 'tam kapanma' dönemine geçilirken, normalleşmeye sayılı günler kala tüm gözler Kabine toplantısına çevrildi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Pazartesi gerçekleşecek ve normalleşme kararlarının alınacağı toplantı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Habertürk televizyonunda Meltem Acet'in sorularını yanıtlayan Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz dönemlerde uygulanan tedbirlere ve vaka sayısındaki düşüşe değindi.

"DAHA ÖNCE 3 KEZ YANLIŞ YAPTIK"

Daha önce alınan kararların yanlış olduğunu savunan Ceyhan, "Üç kez yanlış yaptık. İlk başta haziranda açarak, sonra sonbaharda açarak ve en büyük yanlışı da mart ayında vakalar 5 binden 10 bine artarken yaptık. Büyük bir artış dönemi yaşadık. Bunları yapmamamız lazım. Normalleşmenin kademeli olması doğru ama aynı zamanda kademelendirmenin nasıl yapıldığı da önemli." diye konuştu.

Mehmet Ceyhan: Vakalar tedbirler nedeniyle düşmedi

"DÜŞÜŞÜN TEDBİRLERLE ALAKASI YOK"

Vaka sayılarının hala çok yüksek olduğunu belirten Ceyhan, "Kolay olmayacak. Ve şu bizi yanıltıyor; vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Onun büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o eklenirse daha hızlandığını göreceğiz. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir. Hindistan hiçbir zaman bu süreçlerle aynı gitmedi, ayrıştı. Ama diğer ülkelerde tedbir alanlarda daha düşük bir dalga, tedbir almayanlarda daha yüksek bir dalga ama hepsinde aynı zamanda paralel bir azalma var. Bunu hemen aldığımız tedbirlere bağlayıp, başarılı oluyoruz diye değerlendirirsek hata etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

"BELİRTİ VERENLERE TEST YAPILIYOR"

Ceyhan, Meltem Acet'in "Paralel düşüşün sebebi nedir" sorusuna ise "Vakaların görülme yaş ortalaması giderek aşağıya iniyor. 65 yaş üzerinde vakalar daha çok belirti gösteriyor. Yaş aşağı indikçe belirti verme oranı azalıyor. Çocuklarda yüzde 5'e kadar iniyor. Biz sadece belirti verenlere test yaptığımız için artık oran düşüyor ve bizim yakaladığımız kişi sayısı azalıyor. Vaka sayısı dediğimiz virüs pozitif kişi sayısı çok değişmeyebilir ama hasta sayısı yani bizim yakaladığımız kişi sayısı belirgin derecede azabilir. Bu bizi yanıltmasın. Eğer böyle yaparsak, 'normalleşme' adı altında tedbirleri kaldırırsak hızlı bir artışla karşı karşıya kalırız. Bu sebeple 'normalleşme' kısıtlamadan daha zor ve dikkatli yapılması gereken bir düzenlemedir." sözleriyle yanıt verdi.