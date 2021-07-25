Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vaka sayıları nedeniyle kısıtlamaların yeniden uygulanması gerektiğini söyledi.

Yaz aylarında normalleşmeyle birlikte koronavirüs vaka sayıları 12 binin üzerine çıkarken, yaşanan artış kısıtlamaların geri dönebileceği iddialarını da beraberinde getirdi.

Ekranlarda koronavirüs salgınına yönelik çelişkili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dün akşam Halk TV'nin konuğuydu.

Salgının gidişatına yönelik konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vakaların artmaya devam edeceğini belirterek, sayıları düşürmenin tek bir yolu olduğunu vurguladı.

"SAYIYI DÜŞÜRMENİN TEK BİR YOLU VAR"

Devletin kısıtlama uygulaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, vatandaşların da maske ve mesafe önlemlerini aksatmaması gerektiğini belirtti.

Prof. Mehmet Ceyhan: Devletin kısıtlama uygulaması gerekmektedir

"DEVLET KISITLAMA UYGULAMALI"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske mesafe önlemlerine uyması gerekmektedir. Özet olarak şunu söyleyebiliriz; aşılar varyantlara karşı etkisiz değil. Elimizdeki en güçlü silah. Bir kişinin aşısız yakalanmasıyla aşılı yakalanması bir değil."

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgın süreci boyunca ekranlarda yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor.

Kısıtlamaların geri getirilmesi isteyen Ceyhan, daha önce 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının yanlış olduğu söylemişti.

Maske ve aşı konusunda da kafalarda soru işareti açıklamaları olan Ceyhan'ın, bir sonraki çelişkili ifadesinin ne olacağı şimdiden merak konusu...

Mehmet Ceyhan: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı yanlıştı



