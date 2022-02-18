Mehmet Ceyhan'dan maske açıklaması: Umarım kaldırılmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Ceyhan, "Umarım Bilim Kurulu maske uygulamasını kaldırmaz" dedi.

Dünyanın etkisi altına alan koronavirüs salgınında pek çok devlet, önlemleri gevşetipğ maskeleri çıkarma kararı aldı.

Alınan maske kararının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi.

Yeni kararlar alacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." açıklamasını yaptı.

"UMARIM BİLİM KURULU MASKE UYGULAMASINI KALDIRMAZ"

Maskelerin kaldırıp kaldırılmayacağıyla ilgili tartışmalar sürerken Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ceyhan, "Umarım Bilim Kurulu maske uygulamasını kaldırmaz" temennisinde bulundu.

"EN BÜYÜK HATA BAŞKA ÜLKELERİ ÖRNEK GÖSTERİP, BİZ NEDEN YAPMIYORUZ DEMEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceyhan, maske konusunda şu açıklamaları yaptı:

"En büyük hata başka ülkelerdeki uygulamayı örnek gösterip, biz neden yapmıyoruz demek. 4. dalgada ‘İngilizler şöyle yapıyor’ dedik, yaptık. Ne oldu? Vaka sayısında İngiltere dünyada 1. biz 2. olduk.





"BİZDE AŞILAMA NEREDEYSE DURDU"

Bugünlerde Hollanda'nın önlemleri kademeli gevşetmesini konuşuyoruz. Sanki adamlar kapanırken biz de kapanmışız gibi. Hollanda'da 2 doz aşılama yüzde 90'ın üzerinde, 3. doz aşılama yüzde 61.2. Günlük ölüm sayısını 9'a düşürdüler. Toplumsal aşılama hedefine 183 günde ulaşacaklarını hesaplıyorlar ve ona göre bir normalleşme planı yapıyorlar. Bizde aşılama neredeyse durdu.

"MASKELERİ ÇIKARIN DEMEK, ÖLDÜRME POTANSİYELİ OLAN BİR GRUBU SOKAĞA SALMAKTIR"

Kullandığımız cerrahi maskeler bildiğiniz gibi, virüsün size bulaşmasını değil, sizdeki virüsün başkasına bulaşmasını önler. Yani maskeleri çıkarın demek, öldürme potansiyeli olan bir grup katili sokağa salıp, diğer vatandaşları öldürmelerine izin vermekten farksızdır.

Umalım ki o toplantıda bu konular yeniden düşünülsün. Önlem almak istemeyen, aşı olmayı reddedenlerin özgürlüğü kadar; hastalanıp ölmek istemeyenlerin hakları da dikkate alınsın."