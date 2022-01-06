Katıldığı canlı yayında yerli aşı ile ilgili konuşan Doktor Mehmet Ceyhan, Turkovac'ın etkili olup olmadığına dair veri bulunmadığını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına katıldı.

Canlı yayına telefonla bağlanan Mehmet Ceyhan, Turkovac aşısı hakkında ilk kez açıklama yaptı.

"TURKOVAC ETKİLİDİR DİYEMEM"

Acil kullanım onayı alan ve uygulanmaya başlayan yerli aşı ile ilgili konuşan Ceyhan, “Hiçbir veri olmadan bu aşı etkilidir diyemem.

"HENÜZ BUNU GÖSTEREN VERİLER AÇIKLANMADI"

Turkovac etkilidir diyebilmem için onu gösteren veri lazım ama maalesef bu açıklanmadı." ifadelerini kullandı.

"ATEŞ KARA ÇALIŞMA ARKADAŞIM, SÖZLER FARKLI YANSIMIŞ"

Ceyhan, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın, "Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmalarda antikor seviyesinde hızlı bir zıplama olduğunu görüyoruz" sözlerine de değindi.

Kara için geçtiğimiz günlerde "Benim yanımda çalışan bir öğretim üyesi. Aşıyla ilgili hiçbir çalışması yok, açıklamalarını ciddiye almam" diyen Ceyhan, bu kez ise “Ateş Kara benim öğrencimdi. Şimdi ise çalışma arkadaşım. Sözler farklı yansımış.” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan Turkovac açıklaması