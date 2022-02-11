CNNTürk canlı yayınına bağlanan Coşkundeniz, hayatını kaybeden Haydar Dümen'in son 10 gününün hastanede geçtiğini söyledi.

Türkiye’nin yakından tanıdığı Psikiyatrist ve Yazar Haydar Dümen, 92 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 10 Şubat akşamı yaşamını yitirdi.

Posta gazetesinde cinsellik üzerine yazdığı yazılarla tanınan Haydar Dümen, koronavirüs önlemleri altında toprağa verildi.

Posta gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Coşkundeniz, CNNTürk canlı yayınına bağlanarak Haydar Dümen’i anlattı.

“ELİNİ AYAĞINI ÇEKMİŞTİ BU İŞLERDEN”

Dümen’in son günleri hakkında bilgi veren Coşkundeniz, şu sözleri kullandı:

“Yoldan herhangi birini çevirsek, Haydar Dümen kimdir diye sorsak mutlaka bir fikri vardır. Türkiye’ye hem mizahi hem bilimsel olarak birçok şeyi öğreten, özellikle cinsellik konusunda ayıbın utancın olmadığını anlatan bir kişilikti. 2004 yılından beri beraber çalışırdık. Bizim gazetede yazmadan önce elini ayağını çekmişti bu işlerden. Ama biz tekrar onu razı ederek yeniden Türkiye’ye mal olmasını sağladık.

Mehmet Coşkundeniz, Haydar Dümen'in son günlerini anlattı VİDEO



“10 GÜNDÜR HASTANEDEYDİ”

Maalesef 10 gün hastanedeydi, koronavirüs tedavisi görüyordu. Bu melun hastalık hocamızı aramızda aldı. Çok üzgünüz.

“TÜRKİYE’YE CİNSELLİĞİ ÖĞRETEN BİR İNSAN”

Gazeteye çok sık gelmese de her ziyaretinde eli kolu dolu gelir, arkadaşlarla sohbet ederdi. Onun engin bilgisinden biz de yararlanmak isterdik. Çok önemli bir değeri kaybettik. Türkiye’ye cinselliği öğreten bir insan diyebiliriz Haydar Hoca için.”





Dümen ile olan bir anısını da anlatan Coşkundeniz, “Bizi en çok şaşırtan evinde beslediği karga olmuştu. Bu karga penceresine geliyor sürekli ve bir türlü gitmiyor. Yem veriyor, besliyor ama karga resmen evin üyesi haline geliyor. O kargayı eve alıyor. Ben de şunu sormuştum, Haydar Hoca karga nankördür derler, uyuyorsun evin içinde gözünü oyar korkmuyor musunuz? O dedi ki kargadan korkmayacaksın nankör insandan korkacaksın. Ben hayatım boyunca o kadar çok nankör insan gördüm ki kargadan sadakati öğrendim.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen’in de hastanede koronavirüs tedavisi görmekte olduğu öğrenildi.