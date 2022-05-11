Mehmet Dinçerler: Aradığımız pozisyonlara eleman bulamıyoruz

Şarkıcı Hadise'yle evlenen iş insanı Mehmet Dinçerler, "Başıma bir şey gelmeyecekse..." diyerek başladığı açıklamasında, aradığı pozisyonlara eleman bulamamaktan yakındı.

Dün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Bloomberg HT canlı yayınına katıldı.

Asmalı, Türkiye'de çalışmak isteyen herkese iş olduğunu ancak iş beğenmeme gibi durumun yaşandığını belirtti.

Asmalı'nın açıklamalarının gündem olmasının ardından tanıdık bir isim daha konuya girdi.

'Eleman bulamıyoruz' isyanı

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hadise'yle hayatını birleştiren işletmeci Mehmet Dinçerler, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Dinçerler, pandemi sonrası hiçbir pozisyona aradıkları elemanları bulamadıklarını söyledi.

"Hangi sektörden arkadaşımla konuşsam en büyük problem nitelikli iş gücü"

Diğer sektörlerdeki arkadaşlarıyla konuştuğunda da aynı sorunu gördüğünü ifade eden Mehmet Dinçerler'in açıklaması şöyle:

"Başıma bir şey gelmez umarım ama bir haber gördüm ‘işsizlik rakamları yükseldi’, açıkcası pandemi sonrası hiçbir pozisyona aradığımız insanları bulamıyoruz, hangi sektörde arkadaşımla konuşsam en büyük problemi nitelikli iş gücü ama sokağa baktığınızda işsizlik sorunsalı."