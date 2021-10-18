Mehmet Durakoğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun biyografisi

İstanbul Barosu Başkanlığı seçimini yeniden Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Mehmet Durakoğlu kazandı. Peki Mehmet Durakoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte biyografisi..

Dünyanın en büyük barosu olarak belirtilen İstanbul Barosu'nda Başkanlık seçim sonucu belli oldu.

İstanbul Barosu Başkanlığı seçimi 7 adayın yarıştığı seçimi, yeniden Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı olan Mehmet Durakoğlu kazandı.

Bu gelişmenin ardından Mehmet Durakoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Mehmet Durakoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? | İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun biyografisi...

MEHMET DURAKOĞLU KİMDİR?

1956 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Türk avukat ve siyasetçi Mehmet Durakoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirmiştir. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Durakoğlu, 1986'da serbest avukatlığa başlamıştır.

Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri vermiş ve aynı konuda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Ūyeliğinde bulunan Mehmet Durakoğlu, 2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında Baro Başkan Yardımcısı olan Durakoğlu, 23 Ekim 2016 tarihinde ''Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'' adayı olarak İstanbul Barosu'nun başkanı seçilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev yapmış ve 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde İstanbul 2. seçim çevresi milletvekili aday listesinde yer almıştır.

ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulunan Mehmet Durakoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.