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    Mehmet Ersoy: Cudi Dağı bölgesinde terörist kalmadı

    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Eren Abluka Sonbahar-Kış-17 Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu ile Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde terörist kalmadığını açıkladı.
    • 22.12.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 17:19
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    Mehmet Ersoy: Cudi Dağı bölgesinde terörist kalmadı

    İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele kapsamında yürütüğü başarılı operasyonlara her geçen gün bir yeni ekleniyor.

    Bu kapsamda hava destekli Eren Abluka Sonbahar-Kış-17 Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda Mehmetçik yeni bir başarıya imza attı.

    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, başlatılan operasyon neticesinde Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde terörist kalmadığını bildirdi.

    Terörist sayısı 100'lü rakamlara kadar düştü

    Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'ndaki (GAMER) Jandarma Harekat Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

    Ersoy, terörle mücadele kapsamında Kıran, Kapan, Yıldırım, Eren ve Eren Abluka operasyonlarının yapıldığını hatırlatarak, bu sayede ülke içerisindeki terörist sayısının 100'lü rakamlara kadar düşürüldüğünü söyledi.

    Mehmet Ersoy: Cudi Dağı bölgesinde terörist kalmadı #1

    8 terörist etkisiz hale getirildi

    Son olarak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde Eren Abluka Sonbahar-Kış-17 Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nun başlatıldığını belirten Ersoy, bu kapsamda 7'si ölü, 1'i sağ olmak üzere 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsattı.

    "100'üncü yıla girerken tek bir terörist kalmaması hedefimiz"

    Mehmet Ersoy, Amanoslar ve Tendürek Dağı gibi Cudi Dağı'nın da teröristlerden temizlendiğini ifade ederek, "Bundan sonra da aynı kararlılık, hassasiyet ve duyarlılıkla sınırlarımızın içinde 29 Ekim 2023 tarihine kadar, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken tek bir terörist kalmama hedefimizi gerçekleştirmek adına Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve kahraman korucularımızın yoğun emekleri, gayretleriyle bu mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

    Mehmet Ersoy: Cudi Dağı bölgesinde terörist kalmadı #2

    "Tek bir terörist kalmamıştır müjdesini paylaşacağız"

    Operasyonlara, Kara Kuvvetleri Komutanlığının Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Ersoy, "Gerek teknolojik imkan ve kabiliyetlerimiz gerek kuvvetlerimizin bugüne kadar elde ettiği tecrübeler gerekse istihbarat unsurlarımızın tamamının yoğun çalışmasıyla tam bir uyum, iş birliği ve koordinasyon içinde, Allah'ın izniyle 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, dağlarında tek bir terörist kalmamıştır müjdesini paylaşacağız." diye konuştu.

    "8 teröristi temizledik"

    Ersoy, "Cudi Dağı, teröristlerden tamamen temizlendi mi?" sorusuna, "Cudi Dağı'nı temizledik. 'Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz.' dediğimiz 8 terörist vardı, bu 8 teröristi temizledik. Cudi Dağı'nın, teröristlerin kullandığı Tuşimiya bölgesinde barınan 8 teröristi temizledik. Şu an için Cudi Dağı'nda barınan terörist yok." yanıtını verdi.

    Mehmet Ersoy: Cudi Dağı bölgesinde terörist kalmadı #3

    İçişleri Bakanlığı operasyon görüntülerini paylaştı

    Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-17 Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirdiği görüntüleri paylaştı.

    Mühimmat ele geçirildi

    Bakanlık, operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı 4 sığınak ve 9 mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

    Ayrıca 40 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 M-16 piyade tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar, tabanca, 13 piyade tüfeği şarjörü, 21 bin 285 biksi makinalı tüfek mühimmatı, 19 el bombası, 2 silah üstü termal kamera, 3 el dürbünü, gece görüş dürbünü, 9 EYP, 2 telsiz ile 400 kilogram gıda malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

    Mehmet Ersoy: Cudi Dağı bölgesinde terörist kalmadı #4


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