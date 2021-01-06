Mehmet Ersoy'dan gözaltına alınan Ulaş Çelik paylaşımı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Twitter hesabından, Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılan eylem sonrası gözaltına alınan Ulaş Çelik ile ilgili paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alınan Ulaş Çelik'in, terör propagandası yaptığı görüntüleri paylaşrak tepki gösterdi.

"İŞTE GÖZALTINA ALINAN 'MASUM' ÖĞRENCİLERDEN BİRİ"

Ersoy yaptığı paylaşımda, "İşte Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum! öğrencilerden biri..Hiç kuşkunuz olmasın Devlet devletliğini gösterecektir..." ifadelerini kullandı.

28 EYLEMCİDEN BAZILARI YAKALANDI

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması sonrası yapılan protestolar sırasında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 eylemciden bazıları yakalandı.

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15'İ ÖĞRENCİ DEĞİL

Bakan Yardımcısı Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlere ilişkin son bilgiyi paylaştı. Çataklı, üniversitedeki gösterilerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını bildirdi.

MLKP BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

"Şu an 17 kişi gözaltında, sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi" diyen İçişleri Bakan Yardımcısı, eylemcilerden bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini ve örgütsel kayıtlarının ortaya çıktığını kaydetti.

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