Mehmet Fatih Kacır: Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü için koşullar olumlu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı Alper Gezeravcı’nın dönüş tarihine ilişkin, “Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönüş yolculuğu bugün 17.05’te başlayacak” dedi.

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İHA

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Axiom-3 (Ax-3) ekibini Dünya'ya getirecek Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) ayrılışı, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelendi.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin istasyondan ayrılmasının ardından bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını belirtildi.

Bakan Kacır açıklama yaptı

Yapılan duyurunun ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı Alper Gezeravcı’nın dönüş tarihine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kacır, dünyaya dönüş için şartların uyumlu olduğunu bildirdi.

"Koşullar olumlu görünüyor"

Kacır, “Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var; koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönüş yolculuğu bugün 17.05’te başlayacak inşallah.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)