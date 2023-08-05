Mehmet Fatih Kacır: Hatay'a 4 milyar 300 milyon liralık sanayi sitesi yatırımı yapılıyor Depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak amacıyla kentte başlatılan 4 sanayi sitesinin toplam maliyetinin 4 milyar 300 milyon TL olacağı ifade edildi.

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AA

Türkiye deprem felaketleriyle mücadele ediyor...

Yaklaşık 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli afet, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

Devletin tüm imkanları, yerle bir olan ve adeta enkaza dönen şehirler için seferber edildi.

6 Şubat'tan bu yana da afetzedeler için büyük bir mücadele yürütülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hatay Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Hatay'a 4 yeni sanayi sitesi

Kacır, afetin ardından kentte yatırım programında yer alan çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan kentte 4 sanayi sitesinin en kısa sürede tamamlanarak 379 yeni iş yerini de hızla Hatay'a kazandıracağını duyurdu.

Bu projelerin ise toplam tutarı yaklaşık 4 milyar 300 milyon TL olacağı ifade edildi.

"Depremin yıktığı şehir tamamını ayağa kaldıracağız"

Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerimiz arasında Hatay bulunuyor. Şehrimiz büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Tüm Türkiye Hatay’ın açısını paylaştı.



Devletimiz afetin yaşandığı ilk andan itibaren büyük bir seferberlik içinde oldu. Depremin yıktığı şehir tamamını ayağa kaldırmak, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafyamızı tekrar eski canlı günlerine döndürmek mutlak hedefimizdir.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak. Bu nedenle çok boyutlu bir çalışma yürüttük.



Yatırım teşvikleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, kobiler ve bölgesel kalkınma projeleri çalışmalarımızın dört ana unsuru. Yatırımların hız kesmemesi, zarar gören yatırımların hızlıca yerine özel destek programlarımızla daha hızlı gerçekleşecek.



Hatay ilimizle birlikte depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerimizde yatırımlara ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması da altıncı bölge teşviklerimizle birlikte sunmuş olduk.

"335 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın üç yıl uzattık"

Hatay ve diğer deprem bölgelerinde yatırımcılara en kapsamlı teşvik paketlerini sunduklarını dile getiren Bakan Kacır, şu şekilde konuştu:

3 bin 397 kişiye istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 13 milyar TL’yi aşan 91 yatırıma Hatay’da cazibe merkezleri programlarımızla teşvik ailesi düzenlendik.



Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına Hatay'da yapılması planlanan yatırımlar için 335 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın üç yıl uzattık.



Son olarak da tüm sağladığımız desteğe rağmen yatırımına devam edemeyecek yatırımcılar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerini kapanmış saydık. Yatırımları tamamlanmış saydık. Bu çerçevede 76 yatırım teşvik belgesini yatırımcılara herhangi bir yük getirmeden kapanmış kabul ettik.

"Projelerin toplam tutarı yaklaşık 4 milyar 300 milyon TL olacak"

Deprem bölgelerinde sanayinin çarklarının eskisinden de hızlı dönmesinin en büyük arzusu olduğuna değinen Kacır, şöyle devam etti:

Şehrimizin üretim potansiyelini önümüzdeki dönemde daha da güçlü hale getirmek için toplamda 192 hektarlık alana sahip üç bölge sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sanayi alanı ilan edildi. Belen sanayi alanı, İskenderun sanayi alanı Kırıkhan Roketsan sanayi alanı önümüzdeki yıllarda sanayicilerimize ev sahipliği yaparak üretimimize güç katacak.



Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin itici gücü olan savunma sanayinin önde gelen şirketleri arasında yer alan Roketsan, burada kuracağı üretim tesisleriyle şehrimizde önemli bir istihdam ve katma değer potansiyeli oluşturacak. Bir yandan yeni sanayi alanları inşa ederken bir yandan da yıkıma uğramış alanların yerinde dönüşümünü hızlandıracağız.



Yıkılan veya ağır hasarlı işletmelerimizin yerinde dönüşümü amacıyla bugün ilk kez olacağımız Antakya Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde ilk etapta yaklaşık 400 milyon lira tutarında 95 işyerinin yapım ihalesini hızla gerçekleştireceğiz.



Yatırım programında yer alan ve çalışmaları devam eden 4 sanayi sitemizi en kısa sürede tamamlayarak 379 yeni iş yerini de hızla Hatay'ımıza kazandıracağız. Sadece bu sözünü ettiğimiz 4 sanayi sitesinde yapacağımız projelerin toplam tutarı yaklaşık 4 milyar 300 milyon TL olacak.

"70 milyon liralık KOSGEB desteği sağladık"

Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

KOBİ'lerin hızla toparlanmalarına destek amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz. 36 ay vadeli acil destek programını uygulamaya koyduk.



Hatay'da 781 işletmemiz bu programdan yararlandı. 291 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk ve işletmelerimizde yaklaşık 70 milyon liralık KOSGEB desteği sağladık. Yine KOSGEB'in bir diğer KOBİ destek programı kapsamında KOBİGEL gelişim destek programıyla Hatay'da 24 işletmemize yaklaşık 32 milyon liralık proje desteği sunduk.



Sosyal ve ekonomik uyumu teşvik etmek için özel sektörün güçlendirmesi projesi çerçevesinde yine Hatay'dan 129 işletmeye destek sağlayacağız. Yakın dönemde imzasını attığımız Türkiye deprem sonrası ekonomik canlanma projesiyle KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon Dolar tutarında bir dünya kaynağını ülkemize kazandırdık.



Bu finansmanla hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak 122 bin liradan 500 bin liraya kadar uzanan bir aralıkta KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız. Ve yine destek süresi 36 ay olacak bu programda.



KOBİ'lerimiz ilk iki yıl herhangi bir geri ödeme yapmayacak üçüncü yıl içerisindeki geri ödemelerde KOBİ'lerimizden faizsiz olarak tahsil edilecek. En kısa sürede bu destek paketini KOBİ'lerimizin kullanımına açmayı arzuluyoruz.

"252 sanayici ve esnafımızın doğrudan yararlanacağı projeler yürütüyoruz"

Hatay'ın sosyal ve ekonomik yönden hızlı toparlanması için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı vasıtasıyla tarımdan turizme, sanayiden ticarete, çok farklı alanlarda projeler geliştirdiklerinin altını da çizen Bakan Kacır, sözlerine şöyle tamamlandı: