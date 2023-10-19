Mehmet Fatih Kacır: İsrail bir kez daha savaş suçu işledi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Filistin'de kan, gözyaşı, zulüm olduğunu vurgulayarak "İsrail bir kez daha bir insanlık ve savaş suçu işledi" dedi.

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’ne önceki akşam saatlerinde saldırı gerçekleştirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin el-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"İsrail bir kez daha bir insanlık ve savaş suçu işledi"

Hamas-İsrail arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken Türkiye de Gazze'ye insani yardımlarını sürdürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği saldırılara yönelik konuştu.

Bakan Kacır, "İsrail bir kez daha bir insanlık ve savaş suçu işledi. Biz bu acının bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz." dedi.

"Dünya 5'ten büyüktür"

"Ama aslolan, bizim taşıdığımız değerlerin, medeniyetimizin, adalet ve merhamet değerlerinin dünyaya hakim olabilmesidir." diyen Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

Aslolan, Türkiye'nin sözünün tesirli, duruşunun etkili olabilmesidir, Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiasını güçlendirecek adımlar atabilmemizdir. Biz bu adımları atacağız ki biz ekonomimizi güçlendireceğiz, kalkınma yolculuğumuzu hızlandıracağız ki dünyada hiçbir zalim, hiçbir masuma kıymaya cesaret edemesin.

"İsrail bir kez daha bir insanlık ve savaş suçu işledi"

Hastane bombalayan İsrail'e yönelik olarak Kacır, şu ifadeleri kullandı: