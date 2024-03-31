Mehmet Fatih Kacır: Millet yüksek katılımla iradesine sahip çıkacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandığı İstanbul'dan yerel seçim sonrasında hükümet ve belediyelerin el ele vererek çalışmaların devam edeceği mesajını verdi.

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AA

Türkiye'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi için sabah erken saatlerde gelenler, okul ve sınıf önlerinde kuyruk oluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da oyunu öğle saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kullandı.

Kacır, İstanbul'daki İBB Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'na oy kullanmaya eşi ve çocuklarıyla birlikte geldi.

"Demokrasinin bayram günü"

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kacır, seçimlerin, demokrasinin bayram günü ve milli iradenin nihai tecelli adresi oluğunu belirtti.

"Millet yüksek katılımla iradesine sahip çıkacak"

Milletin yüksek katılımla iradesine sahip çıkacağını ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

Bugün 30'u büyükşehir olmak üzere 81 ilimizin tümünde, 922 ilçemizde ve 398 beldemizde, belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin seçimleri için oyumuzu kullanmış olduk. Aynı zamanda mahallelerimizde ve köylerimizde muhtarlık seçimleri var. Milletimiz, demokratik hakkını en etkin şekilde kullanacak. Önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve mahallelerimizi yönetecek muhtarlarımızı seçmiş olacağız. Ümit ediyorum ki çok yüksek bir katılımla yine Türk demokrasisi gücünü bütün dünyaya göstermiş olacak.

"Artık son söz milletin"

Her bir seçim, Türk demokrasisinin güçlenmesine, olgunlaşmasına yeni katkılar sunuyor. Kampanya döneminde her şey söylendi. Artık son söz milletin.

"Türkiye Yüzyılı için çok kapsamlı planlar yapıldı"

Seçim sonrası döneme değinen Kacır, Türkiye Yüzyılı için çok kapsamlı plan ve programlar yapıldığını dile getirdi.

"Bu seçimlerle birlikte hem hükümet hem de tüm belediyelerimizle el ele vereceğiz"

Bu dönemin, Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini vurgulayan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Bu seçimlerle birlikte hem hükümet hem de tüm belediyelerimizle el ele vereceğiz. Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi aydınlık bir geleceğe taşımak için hep birlikte çok daha fazla gayret göstereceğiz. Türk milleti her şeyin en güzeline layıktır. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde de bizler milletimizin geleceği için nice güzel işlere hep birlikte imza atacağız.

"Sandık, demokrasinin bayramı, nihai adresidir"

Sosyal medya hesabından da bir açıklamada bulunan Kacır, "Oyumuzu İstanbul’da kullandık. Sandık, demokrasinin bayramı, nihai adresidir. Milletimizin yüksek bir katılımla demokratik hakkını kullanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)