Mehmet Fatih Kacır: Savunma sanayiindeki başarılar dünya tarafından dikkatle takip ediliyor

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği TRT World Forum 2024'te "Akıllı Teknoloji, Büyük Sorunlar: Yapay Zekanın Siyaset ve Toplum Üzerindeki Etkisine Yön Vermek" başlıklı oturumuna katıldı.

Bakan Kacır, Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinden iniş ve kalkış yapmasıyla ilgili konuştu.

"İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜZDE 70'İ TÜRK FİRMALARININ KUŞATTIĞI BİR ALAN"

Kacır, "Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarıları bütün dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Elbette dostlarımıza güven veriyor. Hasımlarımızda da muhtemelen endişe oluşturuyor. Bayraktar TB3’ün kısa pistli gemilere iniş kalkış yapan ilk SİHA olması,Türkiye’nin aslında dünyada bu teknolojideki öncü rolünün ispatı niteliğinde. Halihazırda insanız hava aracı pazarının yüzde 70’i Türk firmaların, Türk sistemlerin kapladığı kuşattığı bir alan. Bu tabi bizler için gurur vesilesi hem de Türkiye’nin aslında stratejik kabiliyetlerinin geldiği düzeyin göstergesi" şeklinde konuştu.

"SAVUNMA SANAYİİNDEKİ BAŞARILARI ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Türkiye’nin savunma sanayiindeki kabiliyetlerini bugünkünden de çok daha ileri düzeye taşıyacağını belirten Bakan Kacır, "Türkiye silahlı insansız hava araçlarıyla İHA’larıyla, SİHA’larıyla dünyada 50’ye yakın ülkenin semalarını muhafaza edebilecek yüksek teknolojiyi geliştirebilen, üretebilen bir ülke oldu bugün. Ümit ediyorum önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla inşallah savunma sanayiinde bugünkü başarıları çok daha ileriye taşıyacağız. KIZILELMA’nın ve ANKA-3’ün Türkiye’ye getireceği kuvvet çarpanı etkisiyle birlikte Türkiye’nin savunma sanayiindeki kabiliyetleri bugünkünden de çok daha ileri düzeye taşınmış olacak. Havacılıkta, kara araçlarında, deniz platformlarında uydu sistemlerinde savunma sanayiinin tüm alanlarında Türkiye yerli ve milli kabiliyetlerini dünyada öncü düzeye adım adım taşımaya devam edecek." dedi.