Mehmet Fatih Kacır: Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg'un, temmuz ayının toplamını geçtiğini ve yollardaki Togg sayısının 2 bini aştığını bildirdi.

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Türkiye'nin uzun yıllar boyunca özlemini çektiği yerli ve milli otomobili artık yollara çıktı.

Togg tarafından üretilen yerli otomobilin Bursa Gemlik'teki tesislerinde üretim aralıksız devam ediyor.

Tam kapasiteli çalıştığında yılda 100 bin araç üretecek olan tesis de şu an günde 80 adet üretiliyor.

Devler arasında yer alacak

Kısa süre önce boy göstermeye başlayan yerli ve milli otomobilimiz Togg'un otomotiv sektöründe dünya devleri arasında yer alması için çalışmalar sürüyor.

Teslimatlar sürüyor

Türkiye’nin yerli milli doğuştan elektrikli otomobil Togg'un teslimatları tüm hızıyla sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlar incelemede bulundu

Bakan Kacır yaptığı paylaşımda, Togg üretim ve teknoloji kampüsünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

"Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı"

Togg'un, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda inovasyon, tasarım ve mühendisliğin bir araya geldiği bir vizyon olduğunu vurgulayan Kacır şu ifadeleri kullandı:

Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, Temmuz ayının toplamını geçti. Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yıl sonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor.

Ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da yer aldı.